Певица Тина Кароль рассказала, что отказалась от своих русскоязычных хитов. Она не будет переводить их на украинский язык.

Признается, сейчас на полке лежит более десяти хитов — не промежуточных песен. Также Тина Кароль считает, что не все композиции можно перевести.

— Не все они переводятся. Особенно манифестово-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы… Я бы сделала так, но не знаю, может, нужно дополнительное разрешение — вот кто обратится, я предоставлю ему право исполнять ее на украинском. Сама я не буду этого делать, — сказала артистка.

Добавляет, сама же не собирается заниматься этим, поскольку мы все сейчас живем одним днем.

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— Мы идем к победе. И это одно из моих сопротивлений, один из шагов в этой информационной войне. Это очень сложно было. Отказываешься от репертуара. Какая-то часть людей не ходит на концерты, потому что я не исполняю эти хиты. Окей, но я это делаю, поскольку я на 100% едина со своей страной. Мы боремся за нашу землю, культуру, язык, ДНК, — подчеркнула Тина Кароль.

Ранее Тина Кароль уже рассказывала о решении отложить свои русскоязычные хиты. По словам исполнительницы, она понимает то, что многие любили ее песни, которые утешали сердца, однако сейчас мы не имеем права исполнять композиции на русском языке, какими бы хитами они ни были.