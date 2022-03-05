Американский актер Джек Николсон выразил поддержку Украине. Звезда голливудских фильмов снял ролик TikTok, где присутствует символ нашей независимой страны — желто-синий флаг.

В коротком видео Николсон идет по улице, и спотыкается об камень. Он его поднимает, и видит на нем желто-синий флаг. Он сдувает с него пыль и прижимает к груди с грустью, и смотрит в даль.

— Мы с народом Украины, — подписал ролик актер.

Напомним, что многие зарубежные звезды также выразили поддержку нашей стране во время агрессии со стороны России. К примеру, известная немецкая метал-группа Rammstein отказалась от концертов на территории РФ, а также выразила скорбь из-за страданий нашего народа.

О происходящем в Украине не стали молчать и Мила Кунис вместе со своим супругом Эштоном Катчером — они поддержали нас и планируют отправить $3 млн на гуманитарную помощь Украине, а также самостоятельно собирает дополнительные средства для нашей страны — речь идет о $30 млн.

Даже королева Великобритании на нашей стороне — Елизавета II совершила пожертвование Комитета по чрезвычайным ситуациям Британии (DEC). Правда, о конкретных цифрах не сообщается, но сумму в комитете назвали щедрой.