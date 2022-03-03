Королева Єлизавета II зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC), підтримавши Україну на тлі повномасштабного вторгнення російських військ.

Благодійна організація подякувала Її Величності за “щедру пожертву”. Проте Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці щодо суми, заявивши, що це особиста справа.

– Велике спасибі Її Величності королеві за продовження підтримки Комітету з надзвичайних ситуацій та за щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що DEC (The Disasters Emergency Committee) об’єднує 15 провідних благодійних організацій Великої Британії. Сьогодні, 3 березня, вони виступили із спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти біженцям, які залишають Україну.

Один із керівників організації описав ситуацію в Україні як одну з “найжахливіших, які він коли-небудь бачив”.

Нагадаємо, що раніше фінансово українську армію підтримав співак і композитор Дмитро Шуров, відомий під творчим псевдонімом Pianoбой. Він перерахував 100 тис. грн на потреби Збройних сил України.

У своєму Facebook він показав скрін переказу та зауважив, що ця сума – не перша та не остання підтримка армії цього тижня.