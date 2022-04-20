Шоумен та телеведучий Юрій Горбунов розповів, що він думає про війну в Україні та різницю між росіянами та українцями

Горбунов упевнений – Україна переможе, оскільки ніколи той, хто нападав першим – не перемагав.

– У тому, що розпадеться імперія і впаде Росія, немає жодних сумнівів. За всіх політичних устроїв у їхньому житті, за війни, яку вони розв’язали, за тих конфліктів, у яких вони винні – Придністров’я, Грузія, Осетія, Україна, вони не можу не програти. Особливо за такого опору українців, – зазначив Горбунов.

Юрій каже, спочатку намагався достукатися до росіян, записуючи відеозвернення, проте вони не знаходили свого адресата і він зрозумів, наскільки ми різні народи.

– Коли за допомогою СБУ в мережу потрапляють розмови орків з їхніми матерями, коли ми чуємо, скільки нецензурної лайки вони вживають просто у розмові з батьками, з мамою… Я зрозумів, що всі ці звернення до росіян – нісенітниця. Вони нічого не чують, не почують, не зрозуміють. Ми справді різні люди, ми з різних планет, – наголосив Горбунов.

Телеведучий зазначив, що зупинити президента РФ Володимира Путіна здатний будь-який генерал, який витягне револьвер і застрелить його.

– Чи це буде звичайний солдат ЗСУ, який увійде до нього в бункер і вистрілить йому в голову, оскільки жодні розмови та переконання на нього не діють, – наголосив Юрій.

Висловився він і про українських зірок, які не називають напад РФ на Україну війною.

– Коли війна на відстані, коли не чуєш вибухів, гулів літаків, напевно, війна не така страшна… Ще бояться нарватися на хейт і думають, що краще мовчати, ніж щось говорити… Мовчати – це гірше, ніж робити навіть щось погане, бо якщо нічого не робити, це породжує жахливі речі, – зазначив шоумен.

Горбунов сказав, що ми можемо звинувачувати таких артистів, однак це їхнє право, дія і те, що сильно вплине на їхнє майбутнє, якого не буде ні в Україні, ні в Росії.

Фото: Юрій Горбунов