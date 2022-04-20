Шоумен и телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что он думает о войне в Украине и различиях между россиянами и украинцами.

Горбунов уверен — Украина победит, поскольку никогда тот, кто нападал первым, — не побеждал.

— В том, что распадется империя и рухнет Россия, нет никаких сомнений. При всех политических устройствах в их жизни, при войне, которую они развязали, при тех конфликтах, в которых они виновны — Приднестровье, Грузия, Осетия, Украина, они не могут не проиграть. Особенно при таком сопротивлении украинцев, — отметил Горбунов.

Юрий говорит, изначально пытался достучаться до россиян, записывая видеообращения, однако они не находили своего адресата, и он понял, насколько мы разные народы.

— Когда при помощи СБУ в сеть попадают разговоры орков с их матерями, когда мы слышим, сколько нецензурной брани они употребляют просто в разговоре с родителями, с мамой… Я понял, что все эти обращения к россиянам — ерунда. Они ничего не слышат, не услышат, не поймут. Мы действительно разные люди, мы с разных планет, — подчеркнул Горбунов.

Телеведущий отметил, что остановить президента РФ Владимира Путина способен любой генерал, который вытащит револьвер и застрелит его.

— Или это будет обычный солдат ВСУ, который войдет к нему в бункер и выстрелит ему в голову, поскольку никакие разговоры и переубеждения на него не действуют, — подчеркнул Юрий.

Высказался он и об украинский звездах, которые не называют нападение РФ на Украину войной.

— Когда война на расстоянии, когда не слышишь взрывов, гулов самолетов, наверное, война не так страшна… Еще боятся нарваться на хейт и думают, что лучше молчать, чем что-то говорить… Молчать — это хуже, чем делать даже что-то плохое, потому что ничегонеделание порождает ужасные вещи, — отметил шоумен.

Горбунов сказал, что мы можем обвинять таких артистов, однако это их право, действие и то, что сильно повлияет на их будущее, которого не будет ни в Украине, ни в России.

Фото: Юрий Горбунов