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Ми все обов’язково повернемо! Каменських презентувала англомовну пісню Back Home

24 Червня 2022, 11:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Настя Каменских
Джерело: Настя Каменських

Співачка Настя Каменських (NK) презентувала новий англомовний трек Back Home. Цю композицію артистка присвятила мільйонам українських переселенців, які були змушені залишити свій будинок через повномасштабну війну.

– Хоч нам і болить від розлуки зі звичним життям, з близькими, будинком, роботою, спокійним ранком з кавою на своїй кухні та всім тим, що залишилося До. Ця пісня – ще одне нагадування про те, що нам є за що боротися, – написала Каменських в Instagram.

Також артистка впевнена у нашій перемозі і тому, що все, що належить нам – ми повернемо.

Зараз дивляться

– Ми боремося! За мир і свободу, за щастя та спокій в душі, за рідні міста, за близьких та друзів, яких ми обіймемо після перемоги. Ми все це обов’язково повернемо, – підсумувала Настя.

Сама Каменських також перебуває за межами України. В Іспанії артистка опинилася разом зі своїм чоловіком, продюсером Потапом до початку повномасштабної війни. Наразі артистка бере активну участь у благодійних концертах на підтримку України.

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Настя Каменських Пісня прем’єра
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