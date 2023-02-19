Телеведуча Леся Нікітюк побувала в Харкові на Салтівці. Артистка на власні очі побачила, на що перетворився район міста через російські атаки.

В Instagram Леся оприлюднила серію фото, зазначивши, що коли під’їжджала до Салтівки, була розгублена.

– Ми всі відчули тоді біль людей, які жили в цьому районі Харкова. У момент, коли вийшла з маршрутки, почався снігопад. Сама природа немов захотіла прикрити хуртовиною всі понівечені ворогом будинки, – поділилася Нікітюк.

Вона додала, що природа може і спробувала прикрити наслідки того, на що російська армія перетворила один із районів Харкова, проте ми все бачимо і завжди пам’ятатимемо про це.

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В Instagram-stories ведуча також показала фото з жителями Салтівки, зазначивши, що наразі їх там не багато, але вони продовжують повертатися.