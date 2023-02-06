Телеведуча Леся Нікітюк розповіла сумну історію про свою подругу, яка втратила нареченого на війні. 22 січня український захисник зробив дівчині пропозицію, 24-го його життя обірвалося.

Нікітюк висловила співчуття всім, хто втратив рідних та близьких через повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала Росія 24 лютого 2022 року.

– Подрузі 22 січня він зробив пропозицію. 24-го – загинув на війні. Вони хотіли… Жити нормально разом хотіли, кохати… Вони так хотіли. Ми приїхали до Житомира, сюди привезуть нашого героя… Тіло коханого моєї подруги. Вона така щаслива була останні чотири місяці, а зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п’є, тільки сльози та дим від цигарок, – розповіла Леся.

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Ведуча додала, що побратими загиблого героя передали її подрузі його речі. Також вона звернулася до всіх, хто пережив подібне горе, зазначивши, що Україна обов’язково переможе у цій війні і вічно пам’ятатиме захисників, які віддали за це свої життя.