Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Мы все видим и всегда будем помнить: Леся Никитюк посетила Салтовку в Харькове

19 февраля 2023, 16:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леся Нікітюк Харків
Источник: Леся Нікітюк

Телеведущая Леся Никитюк побывала в Харькове на Салтовке. Артистка собственными глазами увидела, во что превратился район города из-за российских атак.

В Instagram Леся обнародовала серию фото, отметив, что когда подъезжала к Салтовке, была растеряна.

— Мы все почувствовали тогда боль людей, которые жили в этом районе Харькова. В момент, когда вышла из маршрутки, начался снегопад. Сама природа словно захотела прикрыть метелью все изуродованные врагом дома, — поделилась Никитюк.

Она добавила, что природа может и попыталась прикрыть последствия того, во что русская армия превратила один из районов Харькова, однако мы все видим и всегда будем об этом помнить.

Сейчас смотрят

В Instagram-stories ведущая также показала фото с жителями Салтовки, отметив, что сейчас их там не много, но они продолжают возвращаться.

Леся Никитюк в Харькове

— Возвращаются в родной район. Возвращаются те, у кого уцелели квартиры… Обнимают на каждом шагу как видят. Так приятно и тепло, — подчеркнула Леся.

Читайте также:
Леся НикитюкОни так хотели жить и любить: Никитюк рассказала о подруге, которая потеряла жениха на войне

Теги
Війна в Україні Леся Нікітюк Харьков
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь