Телеведущая Леся Никитюк побывала в Харькове на Салтовке. Артистка собственными глазами увидела, во что превратился район города из-за российских атак.

В Instagram Леся обнародовала серию фото, отметив, что когда подъезжала к Салтовке, была растеряна.

— Мы все почувствовали тогда боль людей, которые жили в этом районе Харькова. В момент, когда вышла из маршрутки, начался снегопад. Сама природа словно захотела прикрыть метелью все изуродованные врагом дома, — поделилась Никитюк.

Она добавила, что природа может и попыталась прикрыть последствия того, во что русская армия превратила один из районов Харькова, однако мы все видим и всегда будем об этом помнить.

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В Instagram-stories ведущая также показала фото с жителями Салтовки, отметив, что сейчас их там не много, но они продолжают возвращаться.