Українська блогерка Саша Бо, яка носить під серцем третю дитину, розсекретила стать майбутнього малюка.

– Я не вірю. Ми такі щасливі, – зазначила Саша Бо.

Блогерка оприлюднила відео з гендер-паті. На кадрах можна побачити першу реакцію Саші Бо та її чоловіка Платона Тарнавського на новину про те, що вони незабаром стануть батьками довгоочікуваної дівчинки.

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Нещодавно Саша Бо зізналася, що вони разом з чоловіком Платоном дуже довго мріяли про народження донечки, проте закохану пару зупиняли страхи, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України.

На радостях після новини про те, що вони чекають на дівчинку, Платон Тарнавський пірнув у наповнений водою басейн у костюмі та білій сорочці.

Підписники та друзі блогерки привітали її з радісною новиною, побажали щастя та безкінечного кохання.

Unbelievable! Такі емоції, таке щастя! Впевнена, що ця дівчинка буде оточена любовʼю.

Дівчатка – це прекрасно. Маю дві. Ви чудова сімʼя.

Сашо, пам’ятаєш, багато місяців тому ти в сторіс розповідала, що тобі “гадалка” нагадала третю дівчинку? Це мало статися.

Вітаю! Чомусь я була переконана, що буде саме дівчинка.

Це буде неймовірне тріо.

Мені здається, всі! Вся ваша аудиторія і не тільки чекали, хто ж там. Неймовірно щаслива за вашу сімейку! Ми також чекаємо на дівчинку.

Ми всі поплавали з вами.

Зізнавайтесь, скільки раз передивились? Які емоції – дівчинкаааа.

Коли чого дуже хочеш, Бог нас чує. Ми теж з чоловіком дуже хотіли доньку і ще на початку відносин придумали для неї ім‘я. І все вийшло як ми мріяли.

Саша, як я рада!! Ніби за себе. Платон майстер у цьому ділі, нарешті у вас ще на одну красунечку буде більше в сімʼї. Легкої вам вагітності й пологів.

Нещодавно Саша Бо повідомила про третю вагітність. Вона носить дитину від чоловіка Платона Тарнавського, з яким одружилися у вересні 2022 року.