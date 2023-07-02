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Мы такие счастливые: Саша Бо рассекретила пол будущего ребенка

2 июля 2023, 22:49
Юлия Захарченко редактор ленты
Мы такие счастливые: Саша Бо рассекретила пол будущего ребенка
Источник: Саша Бо

Украинская блогерша Саша Бо, которая носит под сердцем третьего ребенка, рассекретила пол будущего малыша.

— Я не верю. Мы такие счастливые, — отметила Саша Бо.

Блогер обнародовала видео с гендер-пати. На кадрах можно увидеть первую реакцию Саши Бо и ее мужа Платона Тарнавского на новость о том, что они вскоре станут родителями долгожданной девочки.

 

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Публикация от САША БО ???????? (@sashaabo)

Недавно Саша Бо призналась, что они вместе с мужем Платоном очень долго мечтали о рождении дочери, однако влюбленную пару останавливали страхи, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

Теги
вагітність Саша Бо
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