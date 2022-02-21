Екс-дружина українського співака Позитива (справжнє ім’я – Олексій Завгородній), дизайнерка Анна Андрійчук назвала справжню причину їхнього розлучення.

За словами 33-річної Анни, вони намагалися врятувати стосунки, оскільки були разом із 16 років.

– Ми переросли одне одного і це найголовніше, що трапилося в наших стосунках і чому ми розлучилися, – сказала дизайнерка.

Вона зауважила, що їй подобалися одні речі, Олексію інші, вона хотіла відпочивати в одному місці, а він в іншому.

– Ми давно стали різними людьми. Але це нормально. Я не бачу в цьому ніякої трагедії. Звісно, коли це трапляється, складно. Кожній людині було б боляче, але насправді все не так страшно. Із цим жити можна і треба. Головне – бути чесним із самим собою, – наголосила Андрійчук.

Закохані не відразу розлучилися, спочатку вони просто вирішили пожити окремо.

– Мені здавалося, що це буде таким маленьким періодом – нашою відпусткою одне від одного. Я була більш ніж впевнена, що ми з’їдемося назад, – зізналася Анна.

Нагадаємо, що в квітні 2021 року стало відомо, що Позитив та Анна Андрійчук розлучилися. Довгий час із цього приводу ходили чутки, проте екс-закохані не поспішали їх підтверджувати, оскільки намагалися врятувати стосунки.

Вперше про розлучення з Олексієм Анна розповіла в реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят.

Фото: Анна Андрійчук