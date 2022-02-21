Экс-жена украинского певца Позитива (настоящее имя — Алексей Завгородний), дизайнер Анна Андрийчук назвала истинную причину их развода.

По словам 33-летней Анны, они пытались спасти отношения, поскольку были вместе с 16 лет.

— Мы переросли друг друга и это самое главное, что случилось в наших отношениях и почему мы расстались, — сказала дизайнер.

Она отметила, что ей нравились одни вещи, Алексею другие, она хотела отдыхать в одном месте, а он в другом.

— Мы настолько стали разными людьми. Но это нормально. Я не вижу в этом никакой трагедии или драмы. Конечно, когда это случается, сложно. Каждому человеку было бы больно, но на самом деле все не так страшно. С этим жить можно и нужно. Главное — быть честным с самим собой, — подчеркнула Андрийчук.

Влюбленные не сразу расстались, первое время они просто решили пожить по-отдельности.

— Мне казалось, что это будет таким маленьким периодом — нашим отпуском друг от друга. Я была более чем уверенна, что мы съедемся обратно, — призналась Анна.

Напомним, что в апреле 2021 года стало известно, что. Долгое время по этому поводу ходили слухи, однако экс-супруги не спешили их подтверждать, поскольку пытались спасти отношения.

Впервые о разводе с Алексеем Анна рассказала в реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят.

Фото: Анна Андрийчук