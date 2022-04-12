Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский рассказал где застал войну в Украине и чем сейчас занимается.

По словам Алекса, его утро 24 февраля было не в нашем стране. Мужчина признается, что следил за новостями несколько предыдущих недель, однако первые часы не верил в то, что РФ напала на Украину.

— Сообщения и видео, которые мне скидывали мои друзья, оставшиеся в Киеве, не оставляли сомнений — это война, — вспоминает Холостяк.

Топольский сказал, что сразу же принял решение о том, чему он должен посвятить себя в ближайшее время. И присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide.

— Эта жестокая война с первого дня вынудила украинок оставить свои дома и уехать из страны, спасая детей от российских оккупантов. Я понимал, что многие из них едут в никуда, не имея родственников или знакомых за границей… Несмотря на то, что поток беженцев очень большой, мы стараемся помочь каждому, — говорит Топольский.

Также Алекс занимается поиском доноров для организации. Он обращается за помощью к западным бизнесменам, организациям и к своим знакомым. Сам монтирует информационные видео, чтобы наглядно показать им страшные кадры бомбардировок жилых домов, школ, больниц и детских садиков в Украине.

— Очень мотивируют люди, которых я вижу рядом с собой. Мотивирует возможность помочь Украине пережить эту катастрофу. Мы обязательно победим, потому что у нас в стране очень сильные лидеры, невероятного духа люди с высоким уровнем патриотизма, которые готовы умереть, защищая свои семьи и родную землю, — подчеркнул Холостяк.

Он добавил, что верит в мирное небо над Украиной и в то, что все смогут вернуться к своим привычным делам.

Напомним, что Холостяк с Алексом Топольским должен был выйти в марте на СТБ, однако из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, проект отложили.