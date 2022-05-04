Мы никогда не были придатком РФ: Педан посоветовал, чем следует заняться каждому украинцу

Ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан признался, что начал изучать историю Украины. Он убежден – это важно для каждого украинца, чтобы понимать, сколько советских нарративов нам навязывали.

– Я решил, что учиться никогда не поздно. Особенно если это касается твоей страны. Каюсь, историю учил еще в школьные годы и немного в университете. И глубокого понимания некоторых исторических процессов у меня нет, а хотелось бы! Понял, что это нужно для того, чтобы нести правильные месседжи. Даже для зарубежных коллег и знакомых. Там ведь очень часто до конца не понимают, что мы отдельное государство, независимое от России, и никогда не были их придатком – ни морально, ни территориально, ни языком, ни национальностью… Поэтому надо сначала самому изучить все исторические личности и события, которые происходили с нашей страной. Уверен, что это было бы полезно всем, ведь без знания прошлого нет будущего. Особенно если это прошлое связано со страной-агрессором.

Изучение истории нашей страны Александр Педан начал с книги Ярослава Грицака Нарис історії України.

– За время своего существования эта книга менялась трижды. Первое издание вышло после развала СССР, в 1996 году. Говорят, что эта книга – одна из первых объективных в истории Украины. А еще автор ее дважды дополнял: в 2006 и 2019 годах.

Ведущий Нового канала советует всем улучшать свои знания истории Украины.

– Сейчас я понимаю, что этот шаг очень важен, потому что вижу, сколько советских и российских нарративов навязывали, в том числе путем переписывания нашей истории, – делится мыслями Педан.