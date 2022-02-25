Українська співачка Тіна Кароль звернулася до українців зі сльозами на очах. Артистка сказала, що пишається нашими військовими, а також закликала дівчат та жінок не виходити на вулицю.

В Instagram-stories Тіна Кароль оприлюднила серію відео, в яких звернулася до підписників різними мовами – англійською, українською та російською. Ролик співачка записала перебуваючи в монастирі зі сльозами на очах.

– Я хочу закликати всіх вас, будь ласка, бережіть себе ці два дні. Я пишаюся нашими чоловіками! Дівчата, жінки, не виходьте нікуди, – сказала артистка.

Тіна Кароль зазначила, що ми не заслужили бути в такому ізольованому світі.

– Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми завжди будемо відкритими! Будь ласка, я хочу звернутися до всіх, хто знає, Україна любить Україну. Росіяни такого не має бути. Ми не заслужили, ми один християнський народ, – сказала Тіна Кароль у сльозах.

Раніше також інші зірки українського шоу-бізнесу звернулися до нас. Селебриті записали відеозвернення, в якому сказали, що разом ми зможемо все.

У відео до українців звернулися телеведучі Леся Нікітюк, Вадим Карп’як, Надія Матвєєва, Григорій Решетнік, хореограф Євген Кот, шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, співачка Злата Огнєвіч та інші. Всі разом вони прочитали вірш.