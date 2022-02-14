Зіркове подружжя – український дует TamerlanAlena – в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіли, чи не заважає спільна робота особистому життю, через що в них можуть виникати конфлікти, та поділилися сімейними традиціями.

Також закохані назвали улюблену композицію зі свого репертуару та чим збираються радувати шанувальників найближчим часом.

Хочу с тобой, Потоки ветра, Я буду, Двойной рай і багато інших відомих композицій, які кожен чув хоч раз у житті – хіти TamerlanAlena. Вони не лише талановиті артисти, а й зразкова сімейна пара, яка в шлюбі з 2013 року.

– Чи не заважає ваша спільна робота сімейному життю?

Tamerlan: Коли ми тільки створювали наш дует, одразу зійшлися на тому, що жодного службового роману не буде, оскільки це збиває робочий темп та ускладнює весь процес. Ми трималися кілька років, а потім все закрутилося.

Щиро співати про кохання вдвох, але не відчувати цього в житті – не дуже правдива історія. Ось уже понад 10 років, як ми працюємо в тандемі. За цей час ми навчилися поєднувати роботу та особисті стосунки.

– Деколи трапляються сварки і перед концертом, від цього нікуди не дінешся. Але, виходячи на одну сцену, ми вмить забуваємо про непорозуміння та конфлікти, зустрічаємося поглядами і залишаємось у моменті, де тільки ми вдвох і наша музика.

Alena: Незважаючи на спільну роботу та наше сімейне життя, ми не з тих, хто буде разом 24 на 7, вважаю це не надто корисним. На роботі та вдома ми вдвох. І ми, як ніхто, знаємо, наскільки важливо цінувати особистий простір партнера.

– У нас навіть у райдері прописано, що під час гастролей нам потрібно бронювати два окремі номери у готелі. На практиці виявилося, що це крута ідея, оскільки є можливість добре відпочити та скучити одне за одним.

– Як поєднуєте роботу та сім’ю, можливо, є якесь правило?

Tamerlan: Важливо зберігати баланс у всьому. У нашому випадку просто зійшлися зірки – нас об’єднує кохання та загальне захоплення музикою. Все має бути щиро, гармонійно.

– Спільна робота не заважає нам у побудові міцних стосунків. Ми вже стільки років разом, із роками навчилися поєднувати ці дві сфери.

На роботі ми колеги, партнери. Удома у нас зовсім окремий світ, де є місце лише сімейним стосункам. Ми ніколи не обговорюємо за вечерею наші робочі питання, для цього є студія.

– Через що у вас можуть виникати конфлікти?

Tamerlan: За своєю натурою ми обидва дуже темпераментні, тому в нас періодично можуть проскакувати непорозуміння, особливо коли справа стосується найбанальніших, побутових ситуацій. Але це завжди тимчасовий момент, який ми намагаємось одразу з’ясовувати. Ми дорослі люди і вміємо визнавати свою провину, якщо хтось із нас не має рації.

– Я швидко можу завестися і влаштувати суперечку, але коли заспокоююся, то розумію, що проблема не така страшна, як мені здалося спочатку. Головне – не пускати ситуацію на самоплив і не мовчати. Розмови допомагають зрозуміти одне одного і не приховувати образи.

Alena: Звичайно, хто не має сварок? Ми живі люди, зі своїми емоціями та доволі впертими характерами (сміється). Але, як сказав Тамерлан, ми завжди досить швидко вирішуємо всі непорозуміння та ніколи не доводимо ситуацію до скандалів.

Зазвичай нам набридає довго ображатись, і ми обоє робимо кроки назустріч, не чекаємо одне від одного перших дій. Не розмовляти цілими днями у нашій сім’ї не прийнято, всі конфлікти вирішуємо одразу.

– Ми навчилися згладжувати кути та знаходити компроміси, завдяки цьому довгі роки існує наш дует і, насамперед, сімейний союз.

– Коли плануєте здивувати шанувальників чимось новим?

Alena: Наприкінці 2021 року ми представили ремейк на легендарний хіт Софії Ротару Одна калина. Весь народ любить і знає цю пісню, і ми, звичайно, теж знали кожен рядок напам’ять.

Захотілося дати цьому хіту ще одне життя для молодшого покоління. Ми залишили без змін приспів, який знає та любить кожен, і зробили сучаснішим звучання, додали реп-частину Тамерлана. Слухачі пишуть, що дуже подобається.

Tamerlan: Я вважаю, що Одна калина – це одна із пісень, яка асоціюється з нашою країною. Нам було дуже важливо заспівати її та передати всі емоції, які викликає оригінальна версія, виконана Софією Ротару.

Alena: 2022 рік буде дуже плідним для нас у творчому плані, ми активно працюємо над новими релізами – як спільними, так і над сольним проєктом Alena Omargalieva.

Tamerlan: У нас багато планів, на деякі з них потрібен час. Ми хочемо зробити фіти з деякими українськими та західними артистами. Хочеться створити щось дуже круте, творче, адже ми завжди виступаємо саме за творчість.

– Яка з ваших композицій найулюбленіша і чому саме вона?

Alena: Для мене – Хочу с тобой. Наша перша пісня, яка принесла популярність.

Tamerlan: Моя мечта та Я чемпион. Ці треки не такі популярні, як Хочешь, Потоки ветра і Я буду, але для мене вони улюблені.

– Чи маєте якісь сімейні ритуали, які справедливо можна назвати традиціями?

Tamerlan: У нас у сім’ї прийнято обговорювати вирішення важливих питань чи великих фінансових витрат. Разом у нас краще виходить розподілити бюджет та зосередитись на головному. Я знаю, що Альона в будь-якому разі підтримає мене і дасть слушну пораду.

Alena: Ми завжди мандруємо разом. Напевно, це і є наша традиція, інакше й не може бути.

– Спільна відпустка наповнює мене та надає нових сил. Щойно з’являється можливість відпочити, ми збираємось на сімейну раду та разом обговорюємо наші очікування. Намагаємось поєднати бажання кожного: якщо хтось хоче провести кілька днів на пляжі, а інший активно провести час – ми обов’язково знайдемо компроміс та придумаємо, як це поєднати.

Tamerlan: І, звичайно, хоча б один спільний прийом їжі на день – сніданок чи вечеря, не так важливо. Ми щодня збираємось за одним столом, ділимося подіями дня. Це згуртовує.

– Як ви зазвичай проводите свій вільний від гастролей час?

Alena: Останнім часом я вирішила зробити акцент на саморозвитку, почала більше читати, заглибилася в тему розуміння себе, захопилася психологією та духовною освітою. З домашніх розваг можу відзначити перегляд популярних класних серіалів на Netflix. Всі про них постійно говорять, хочеться бути в темі.

Tamerlan: Ми намагаємось проводити вільний час з максимальною користю для себе. Часто вибираємось усією сім’єю в кіно, влаштовуємо зустрічі з друзями, виїжджаємо на природу. Крім цього, приділяємо велику увагу релаксу, оскільки у нас дуже велика завантаженість. За кожної нагоди намагаємося провести час із сином, добре відпочити і набратися сил.

– Що до сьогодні вважаєте найбільшим успіхом творчого життя дуету?

Tamerlan: Усі наші пісні – це наша перемога, тому що ми самостійно їх створюємо, пропускаємо через серце кожен рядок. Ми не женемося за тимчасовими тенденціями, а створюємо музику на багато років. Пишемо ті пісні, які хочеться слухати завжди, за будь-яких обставин.

– У 2021 році ми випустили багато успішних треків, серед яких Святая вода та Хочешь, кожен із них займав високі позиції у чартах. Для нас це свій різновид перемоги, бо ми довгий час були не чартовими артистами. Також можна вважати перемогою запуск акустичного альбому у просторовому звучанні на Apple Music, ми стали першими, хто зробив це на території СНД.

Alena: Найбільшим успіхом я вважаю нашу цілісність – те, що ми створюємо разом так довго, що не розпалися за перших труднощів. Як показує практика, багато хто не витримує бути разом 24 на 7, поєднувати спільний бізнес та сім’ю. А у нас за плечима багаторічний досвід.

– Яку творчу мету ви ставите перед собою?

Alena: Напевно, як і всі артисти, ми хочемо мати максимальну впізнаваність та очолити всі музичні чарти. Наші пісні ми пишемо від душі та серця. Хтось любить відпочити після важкого тижня під Потоки ветра, а хтось розслабляється у дорозі після роботи під Святая вода. У будь-якому випадку, все зводиться до одного – створювати такі треки, які будуть відгукуватись у серцях людей. Тоді всі наші цілі будуть досягнуті.

Tamerlan: У нашій творчості ми перш за все хочемо отримувати максимальне задоволення від того, що робимо. Але, звичайно, є й цілі: щоб армія слухачів ставала з кожним днем ​​дедалі більшою, на концертах були десятки, сотні тисяч глядачів.