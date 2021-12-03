Український R&B-дует TamerlanAlena (Юрій та Олена Омаргалієва) презентували перший у СНД акустичний міні-альбом у просторовому звучанні, який отримав назву Детка, это live.

В ЕР увійшло п’ять добре відомих хітів дуету – Потоки ветра, Детка, Если что, набирай, Хочеш і Святая вода, які підкорили тисячі слухачів. Однак тепер вони набули нового звучання під чуттєві гітарні акорди.

TamerlanAlena записали альбом у форматі об’ємного та реалістичного звуку Dolby Atoms. Детка, это live відображає все те, що кожен звик проживати в собі – нерозділене кохання і потрапляння в полон власних емоцій.

– У камерному альбомі розкривається душа та характер кожної нашої пісні. Акустика завжди звучить проникливо та мелодійно. Це більше, ніж пісні про кохання. На цей раз ви почуєте нашу історію з нового боку, – сказали TamerlanAlena.

Розриваючий трек Потоки ветра перетворився на трепетне освідчення в коханні, а балада Хочешь набула більш потаємного сенсу.

У березні 2021 року TamerlanAlena презентували кліп на пісню Святая вода. У відеороботі показано три сюжетні лінії життєвих злетів і падінь, які знайомі кожній людині.

Під час його зйомок на артистів вилили понад 200 літрів води за допомогою розпилювача.