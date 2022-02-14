Звездные супруги — украинский дуэт TamerlanAlena — в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказали, не мешает ли совместная работа личной жизни, из-за чего у них могут возникать конфликты, и поделились семейными традициями.

Также влюбленные назвали любимую композицию из своего репертуара и чем собираются радовать поклонников в ближайшее время.

Хочу с тобой, Потоки ветра, Я буду, Двойной рай и многие другие известные композиции, которые каждый слышал хоть раз в жизни — хиты TamerlanAlena. Они не только талантливые артисты, но и примерная семейная пара, которая в браке с 2013 года.

— Не мешает ли ваша общая работа совместной жизни?

Tamerlan: Когда мы только создавали наш дуэт, сразу сошлись на том, что никакого служебного романа не будет, поскольку это сбивает рабочий темп и усложняет весь процесс. Мы стойко держались несколько лет, а потом все закрутилось.

Искренне петь про любовь вдвоем, но не испытывать этого в жизни — не очень правдивая история. Вот уже больше 10 лет, как мы работаем в тандеме. За это время мы научились совмещать работу и личные отношения.

— Порой случаются ссоры и перед концертом, от этого никуда не денешься. Но, выходя на одну сцену, мы вмиг забываем о недопониманиях и конфликтах, встречаемся взглядами и остаемся в моменте, где только мы вдвоем и наша музыка.



Alena: Несмотря на совместную работу и нашу семейную жизнь, мы не из тех, кто будет вместе 24 на 7, считаю это не слишком полезным. На работе и дома мы вдвоем. И мы, как никто, знаем, как важно ценить личное пространство партнера.

— У нас даже в райдере прописано, что во время гастролей нам нужно бронировать два отдельных номера в отеле. На практике оказалось, что это крутая идея, поскольку есть возможность хорошо отдохнуть и соскучиться друг по другу.

— Как совмещаете работу и семью, возможно, есть какое-то правило?

Tamerlan: Важно сохранять баланс во всем. В нашем случае просто сошлись звезды — нас объединяет любовь и общее увлечение музыкой. Все должно быть от души, гармонично.

— Совместная работа не мешает нам в построении крепких отношений. Мы уже столько лет вместе, с годами научились совмещать эти две сферы.

На работе мы коллеги, партнеры. Дома у нас совсем отдельный мир, где есть место только семейным отношениям. Мы никогда не обсуждаем за ужином наши рабочие вопросы, для этого есть студия.

— Из-за чего у вас могут возникать конфликты?

Tamerlan: По своей натуре мы оба очень темпераментны, поэтому у нас периодически могут проскакивать недоразумения, особенно когда дело касается самых банальных, бытовых ситуаций. Но это всегда временный момент, который мы стараемся сразу выяснять. Мы взрослые люди и умеем признавать свою вину, если кто-то из нас не прав.

— Я быстро могу завестись и устроить спор, но когда успокаиваюсь, то понимаю, что проблема не так страшна, как мне показалось изначально. Главное — не пускать ситуацию на самотек и не молчать. Разговоры помогают понять друг друга и не таить обиды.

Alena: Конечно, у кого нет ссор? Мы живые люди, со своими эмоциями и довольно упрямыми характерами (смеется). Но, как сказал Тамерлан, мы всегда достаточно быстро решаем все недоразумения и никогда не доводим ситуацию до скандалов.

Обычно нам надоедает подолгу обижаться, и мы оба делаем шаги навстречу, не ждем друг от друга первых действий. Не разговаривать целыми днями в нашей семье не принято, все конфликты решаем сразу.

— Мы научились сглаживать углы и находить компромиссы, благодаря этому долгие годы существует наш дуэт и, прежде всего, семейный союз.

— Когда планируете удивить поклонников чем-то совершенно новым?

Alena: В конце 2021 года мы представили ремейк на легендарный хит Софии Ротару Одна калина. Весь народ любит и знает эту песню, и мы, конечно, тоже знали каждую строчку наизусть.

Захотелось дать этому хиту еще одну жизнь для нашего младшего поколения. Мы оставили без изменений припев, который знает и любит каждый, и сделали более современным звучание, добавили рэп-часть Тамерлана. Слушатели пишут, что им очень нравится.

Tamerlan: Я считаю, что Одна калина — это одна из песен, которая ассоциируется с нашей страной. Нам было очень важно спеть ее и передать все эмоции, которые вызывает оригинальная версия, исполненная Софией Ротару.

Alena: 2022 год будет очень плодотворным для нас в творческом плане, мы активно работаем над новыми релизами — как совместными, так и над сольным проектом Alena Omargalieva.

Tamerlan: У нас много планов, на некоторые из них нужно время. Мы хотим сделать фиты с некоторыми украинскими и западными артистами. Хочется создать что-нибудь очень крутое, творческое, ведь мы всегда выступаем именно за творчество.

— Какая из ваших композиций самая любимая и почему именно она?

Alena: Для меня – Хочу с тобой. Наша первая песня, которая принесла популярность.

Tamerlan: Моя мечта и Я чемпион. Эти треки не так популярны, как Хочешь, Потоки ветра и Я буду, но для меня они любимые.

— Есть ли у вас какие-то семейные ритуалы, которые по праву можно назвать традициями?

Tamerlan: У нас в семье принято обсуждать решение важных вопросов или больших финансовых трат. Вместе у нас лучше выходит распределить бюджет и сосредоточиться на главном. Я знаю, что Алена в любом случае поддержит меня и даст дельный совет.

Alena: Мы всегда путешествуем вместе. Наверное, это и есть наша традиция, по-другому и не может быть.

— Совместный отпуск наполняет меня и придает новых сил. Как только появляется возможность отдохнуть, мы собираемся на семейный совет и вместе обсуждаем наши ожидания. Стараемся совместить желания каждого: если кто-то хочет провести несколько дней на пляже, а другой активно провести время — мы обязательно найдем компромисс и придумаем, как это совместить.

Tamerlan: И, конечно, хотя бы один совместный прием пищи в день — завтрак или ужин, не столь важно. Мы ежедневно собираемся за одним столом, делимся событиями дня. Это сплачивает.

— Как вы обычно проводите свое свободное от гастролей время?

Alena: В последнее время я решила сделать акцент на саморазвитии, начала больше читать, углубилась в тему понимания себя, увлеклась психологией и духовным просвещением. Из домашних развлечений могу отметить просмотр популярных, классных сериалов на Netflix. Все о них постоянно говорят, хочется быть в теме.

Tamerlan: Мы стараемся проводить свободное время с максимальной пользой для себя. Часто выбираемся всей семьей в кино, устраиваем встречи с друзьями, выезжаем на природу. Помимо этого уделяем большое внимание релаксу, поскольку у нас очень большая загруженность. При каждой возможности стараемся провести время с сыном, хорошенько отдохнуть и набраться сил.

— Что до сегодняшнего времени считаете самым большим успехом творческой жизни дуэта?

Tamerlan: Все наши песни – это наша победа, потому что мы самостоятельно их создаем, пропускаем через сердце каждую строчку. Мы не гонимся за временными тенденциями, а создаем музыку на многие годы. Пишем те песни, которые хочется слушать всегда, при любых обстоятельствах.

— В 2021 году мы выпустили много успешных треков, среди которых Святая вода и Хочешь, каждый из них занимал высокие позиции в чартах. Для нас это свой вид победы, потому что мы долгое время были не чартовыми артистами. Также можно считать победой запуск акустического альбома в пространственном звучании на Apple Music, мы стали первыми, кто сделал это на просторах СНГ.

Alena: Самым большим успехом я считаю нашу целостность — то, что мы создаем вместе так долго, что не распались при первых трудностях. Как показывает практика, многие не выдерживают быть вместе 24 на 7, совмещать общий бизнес и семью. А у нас за плечами многолетний опыт.

— Какую творческую цель вы ставите перед собой?

Alena: Наверное, как и все артисты, мы хотим иметь максимальную узнаваемость и возглавить все музыкальные чарты. Наши песни мы пишем от души и сердца. Кто-то любит отдохнуть после тяжелой недели под Потоки ветра, а кто-то расслабляется в дороге после работы под Святая вода. В любом случае, все сводится к одному – создавать такие треки, которые будут отзываться в сердцах людей. Тогда все наши цели будут достигнуты.

Tamerlan: В нашем творчестве мы, прежде всего, хотим получать максимальное удовольствие от того, что делаем. Но, конечно, есть и цели: чтобы армия слушателей становилась с каждым днем ​​все больше и больше, на концертах были десятки, сотни тысяч зрителей.