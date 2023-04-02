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Потап розвіяв чутки про розлучення з Настею Каменських

2 Квітня 2023, 10:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потап і Настя
Джерело: Потап

Музичний продюсер Потап відреагував на чутки з приводу свого розлучення зі співачкою Настею Каменських.

Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що кохані вирішили розірвати стосунки. Про це нібито розповів один відомий блогер. Однак у коментарі Rostyslove Production Потап вирішив розставити крапки над і, а тому відповів, чи правда те, що вони з Каменських перебувають у процесі розлучення.

– Ні, це фейк, – коротко відповів продюсер.

Потап и Настя Каменских развод

Зараз дивляться

Нагадаємо, останнім часом справді в мережі активно обговорюють те, що у стосунках Потапа та Каменських з’явилася тріщина. Також закохані перестали публікувати одне одного в соціальних мережах так, як робили це раніше.

Чутки про розлучення підігрів блогер Богдан Беспалов, який посилаючись на інсайдерів заявив, що зіркове подружжя розлучається через невірність продюсера.

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Настя Каменських Потап Розлучення
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