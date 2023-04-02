Потап розвіяв чутки про розлучення з Настею Каменських

Музичний продюсер Потап відреагував на чутки з приводу свого розлучення зі співачкою Настею Каменських.

Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що кохані вирішили розірвати стосунки. Про це нібито розповів один відомий блогер. Однак у коментарі Rostyslove Production Потап вирішив розставити крапки над і, а тому відповів, чи правда те, що вони з Каменських перебувають у процесі розлучення.

– Ні, це фейк, – коротко відповів продюсер.

Зараз дивляться

Нагадаємо, останнім часом справді в мережі активно обговорюють те, що у стосунках Потапа та Каменських з’явилася тріщина. Також закохані перестали публікувати одне одного в соціальних мережах так, як робили це раніше.

Чутки про розлучення підігрів блогер Богдан Беспалов, який посилаючись на інсайдерів заявив, що зіркове подружжя розлучається через невірність продюсера.