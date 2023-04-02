Певица Настя Каменских резко ответила на вопрос о материнстве и почему у них с музыкальным продюсером Потапом до сих пор нет детей.

35-летняя артистка сказала, что этот вопрос постоянно задают женщинам, однако для них невероятно важно иметь возможность быть собой, доверять себе, своим ценностям, принципам и взглядам на жизнь. Об этом она заявила в интервью Viva!

Каменских подчеркнула, что вопрос о ребенке и том, когда зародится новая жизнь — исключительное дело каждой семьи, который должны решать будущие родители, а не кто-то за них.

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— Не родственники, друзья, те, кто любит раздавать советы вроде: Тебе пора уже, на что ты тратишь свою жизнь?. Это я не только о себе говорю, а и о разных женщинах, поскольку многое слышу и вижу, — сказала Настя.

Она добавила, что мы все разные, а потому у каждого свое время жизни и важных событий в ней, а новая душа придет в этот мир тогда, когда почувствует, что это нужно сделать.

— Мы не всесильны, и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильным, как минимум даже из уважения к будущему ребенку… Ребенок — это новая история в жизни каждой женщины, — подчеркнула Каменских.

Исполнительница обратилась к женщинам, сказав им, чтобы те доверяли себе и своим ощущениям.