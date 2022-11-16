Співачка Злата Огнєвіч розповіла, як в зоні бойових дій під час її концерту впала касетна бомба. Це сталося в Донецькій області, куди виконавиця з іншими артистами і волонтерами приїхала підтримати військових.

Каже, кожен день ми ховаємося від ракетних обстрілів, дивимося частіше в небо, бачимо в пташиних зграях безпілотники, проте особливо гостро ракетні обстріли відчувають ті, хто живе поруч із лінією фронту.

– Під час концерту в нашому периметрі впала касетна бомба (я чула вибух), світло відключилося. Але ми не розгубилися і продовжили співати прямо під гітару. Для військових – це норма, але для мене, людини з глибокого тилу – ні, – написала Злата в Instagram.

Додає, потім вночі були “салюти” від працюючої артилерії на горизонті. Каже, все бачила на власні очі, а вибухи чулися всю ніч.

Зараз дивляться

– Там навіть повітря якесь інше… Все дуже близько, відчуття загострюються, інакше сприймається реальність. Якщо мене запитають: Поїхала б знову? Так, і поїду, і буду підтримувати, – впевнено сказала Огнєвіч.

Артистка закликала і надалі всіх вірити в Україну, оскільки через багато ми вже пройшли і пройдемо ще. У нас є сили.