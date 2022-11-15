Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров потрапив під ворожий обстріл у звільненому від російських окупантів Херсоні. Про це він розповів в Instagram, зазначивши, що все сталося через дві години після від’їзду з міста президента України Володимира Зеленського.

Дмитро акцентував на тому, що лідер нашої країни теж міг потрапити під обстріл, проте незважаючи на це, він приїхав в місто і до людей, які вісім місяців були в окупації, щоб підтримати їх і подякувати військовим.

– Я переконався в небезпеці особисто. Сьогодні вранці після пресконференції ми поїхали до Антонівського мосту і потрапили під обстріл. Я спілкувався з родиною, яка живе прямо біля мосту. Стіни затремтіли. Полетіло скло. Ми вискочили на вулицю і сховалися з дітьми за стіною в протилежному від Дніпра боці. Там застали ще кілька прильотів, – розповів Комаров.

Додає, що Зеленський дуже ризикував, оскільки сталося все майже одразу після того після того, як гарант поїхав.

Зараз дивляться

– Сьогодні в зоні ризику кожен українець. Усвідомлено. Адже для кожного українця свобода найдорожча у світі. Ми, українці, готові боротися і ризикувати собою, але не готові ризикувати свободою, – наголосив ведучий.

Нагадаємо, 14 листопада Зеленський приїхав до Херсона, до якого 11 числа увійшли ЗСУ.

Фото: Дмитро Комаров