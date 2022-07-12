Російський рок-музикант та поет Юрій Шевчук сказав, що люди в Санкт-Петербурзі стануть іншими, якщо в них розпочнеться така війна як в Україні.

Каже, боїться, що жителів РФ тільки це зможе навчити любити та цінувати світ, думати про інших так само, як про себе, про дітей, міста.

Згадав, як у лютому 1995 року повернувся з Грозного до Москви, тоді він їздив до Чечні, критикував російську владу та виступав із акустичними концертами для солдатів. Зазначає, у нього ще після поїздки бруд на берцях не засох, а в столиці РФ усі гуляють, цілуються, сидять у ресторанах.

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– Усім байдуже. Я отримав післявоєнний синдром, мені потім це пояснили, що як так, за тисячі кілометрів помирають люди, мирне населення, бійці. Смерть, жах, – зазначив Юрій.

Каже, після початку повномасштабної війни в Україні – 24 лютого, зіграв 10 концертів, гонорар із яких жодного разу не взяв, а перерахував біженцям з України.

– Люди страждають, навіть ті, кого насильно виселили перед війною, вони живуть десь у гуртожитках. Мені не важливо звідки вони – з Донецька, Києва чи Москви. Це люди, діти, – наголосив Шевчук.

Музикант зазначає, що росіяни – не раби, просто вони знаходяться в окупації.

– Нас розстрілюють Градом і мінами пропаганди, найжорстокішими ріжуть законами, щодня вбивають нашу пам’ять, розум, дух. Але ми тримаємось, ми стоїмо, і серед нас також є герої, які ніколи не назвуть себе рабами, – сказав артист.

Впевнений, Росії потрібна освіта, проте натомість гроші витрачають на війну з Україною.

– Говорю не лише про РФ, а й про весь світ. Про TikTok і ці ідіотські ролики, де мільйони переглядів, тому говоритиму про освіту. І в нашій країні без неї нічого не буде. Нашій країні потрібна освіта, а ми мільярди рублів витрачаємо на війну. Ось, що важливо для нашої країни, і тоді все зміниться, – зазначає музикант.

Наголошує, саме соціальний рівень треба було давно піднімати в РФ.