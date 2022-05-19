Фронтмен російського рок-гурту ДДТ Юрій Шевчук публічно виступив зі сміливою заявою щодо дій президента РФ. Музикант зробив це на концерті перед багатотисячною аудиторією в Уфі.

Під час свого сольного виступу він вирішив нагадати росіянам, що справді означає патріотизм.

– Батьківщина, друзі, – це не дупа президента, яку потрібно весь час цілувати. Батьківщина – це бабуся-жебрачка на вокзалі, яка продає картоплю. Ось це – Батьківщина, – сказав Юрій Шевчук.

Публіка явно не очікувала такого перфомансу – зал підтримав музиканта оваціями.

Щоправда, подібні засудження не залишаться непоміченими у Росії – Юрія оперативно допитали. Силовики швидко пробралися за лаштунки концерту і залишилися з ним наодинці протягом години. Про це заявив директор продюсерського центру Радус Радмір Усаєв.

За його словами, фронтмена ДДТ хотіли затримати, але йому дали підписати протокол та залишили на волі.

– І знову Шевчук підтвердив, що він справжній мужик, бо жодного страху та пригніченості після затримання у ньому не було, – додав продюсер.

Юрій своєю творчістю виступає проти війни – наприкінці квітня на одному з концертів гурт ДДТ виступав на тлі синьо-жовтого підсвічування. Так музиканти намагається змусити росіян звернути увагу на всі жахи, що відбуваються в Україні.