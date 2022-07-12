Российский рок-музыкант и поэт Юрий Шевчук сказал, что люди в Санкт-Петербурге станут другими, если у них начнется такая война как в Украине.

Говорит, боится, что жителей РФ только это сможет научить любить и ценить мир, думать о других также, как о себе, о детях, городах.

Вспомнил, как в феврале 1995 года вернулся с Грозного в Москву, тогда он ездил в Чечню, критиковал российскую власть и выступал с акустическими концертами для солдат. Отмечает, у него еще после поездки грязь на берцах не засохла, а в столице РФ все гуляют, целуются, сидят в ресторанах.

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— Всем все равно. Я получил поствоенный синдром, мне потом это объяснили, что как так, в тысячи километрах умирают люди, мирное население, бойцы. Смерть, ужас, — отметил Юрий.

Говорит, после начала полномасштабной войны в Украине — 24 февраля, сыграл 10 концертов, гонорар с которых ни разу не взял, а перечислил беженцам из Украины.

— Люди страдают, даже те, кого насильно выселили перед войной, они живут где-то в общагах. Мне не важно откуда они — с Донецка, Киева или Москвы. Это люди, дети, — подчеркнул Шевчук.

Музыкант отмечает, россияне — не рабы, просто они находятся в оккупации.

— Нас расстреливают Градом и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, ум, дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами, — сказал артист.

Уверен, России нужно образование, однако вместо этого деньги тратят на войну с Украиной.

— Говорю не только о РФ, но и обо всем мире. О TikTok и этих идиотских роликах, где миллионы просмотров, поэтому буду говорить об образовании. И в нашей стране без него ничего не будет. Нашей стране нужно образование, а мы миллиарды рублей тратим на войну. Вот, что важно для нашей страны и тогда все поменяется, — отмечает музыкант.

Подчеркивает, именно социальный уровень нужно было давно поднимать в РФ.