Країни Заходу, зокрема Франція, мають допомогти Україні завершити розв’язану РФ повномасштабну війну перемогою.

Про це заявив французький кінорежисер, сценарист і актор Мішель Азанавічус в ексклюзивному інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк.

Так режисер відповів на запитання, що розкаже про візит до України своїм рідним, друзям та колегам.

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Азанавічус зазначив, що результат цієї війни вплине і на Францію.

– Своїй сім’ї я розкажу про перемогу. Коли ти гуляєш вулицями і бачиш цих людей, це життя, ти розумієш, що воно не може зникнути. І це ж не маленьке місто, ми говоримо про цілу країну. І ми маємо допомогти Україні завершити цю війну перемогою. Я розкажу, що я бачив та що відчував. Можливо, мої рідні, знайомі, колеги стануть більш зацікавлені та, сподіваюся, зрозуміють, що на кону також мир у Франції, – наголосив Азанавічус.

Відповідаючи на запитання, як жителі Франції сприймають війну, режисер пояснив, що медіа стурбовані подіями в Україні, журналісти відстежують їх і вчасно сповіщають глядачів. Тож французи обізнані про ситуацію, є досить багато ініціатив для допомоги українцям.

– Люди проявляють солідарність і багато підтримки, прийняли багато біженців, організовують багато благодійних проєктів, – уточнив Азанавічус.

Водночас серед французів є й ті, хто просуває наративи Кремля. За словами Азанавічуса, таких не багато.

– Звісно, є ультраправі та ультраліві, які зазвичай однаково і однобоко сприймають зовнішню політику… Деяким навіть платять російські пропагандисти за розповсюдження культу Путіна. Але я б не сказав, що це великий пласт населення. Більшість все ж розуміє, що від перемоги України у цій війні залежить мир усіх нас. І ми дуже хочемо, щоб українцям таки вдалося її здобути, – пояснив кінорежисер.

Варто зазначити, що Мішель Азанавічус став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Кінорежисер разом із тенісисткою Еліною Світоліною буде займатися напрямом Відбудова України, зокрема збором коштів на відновлення двох багатоповерхівок в Ірпені.

Фото: United24