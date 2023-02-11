Французький кінорежисер, сценарист і актор Мішель Азанавічус став амбасадором фандрейзингової платформи United24 на підтримку України. Днями він побував в містах Буча та Ірпінь на Київщині, поруйнованих під час повномасштабного вторгнення військ РФ.

Своїми враженнями від візиту на Київщину Мішель Азанавічус поділився в ексклюзивному інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк.

За словами кінорежисера, поїздка до Бучі та Ірпеня була емоційно тяжкою.

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– Це була дуже напружена, тяжка поїздка. Ми були в тих місцях, де відбувалися найжорстокіші події. Почуття були змішані. По-перше, звісно, я відчув жахливий розпач, – зазначив він.

Режисер уточнив, що бачив знімки жахливих звірств росіян у Бучі, але це не зрівняти з тим, що відчуваєш та бачиш, слухаючи жителів міста.

Хазанавічус наголосив, що найбільше його вразили українці – місцеві мешканці, які намагалися зупинити російську армію, захистити своє місто та Україну. Режисер додав, що це справжні герої, хоч вони себе такими не вважають.

– В Ірпені я зустрів людей, які намагалися зупинити російських солдат і не були професійними військовими, але все одно захищали своє місто, Київ, Україну та всю Європу загалом. Я був вражений їхньою силою, поведінкою. Стільки гідності і простоти! Вони точно герої, але водночас і дуже дружні, з добрим почуттям гумору. Вони не поводилися як герої, і я був вражений їхнім відчуттям життя і жагою до нього. Ніхто ніким не прикидається, кожен такий, як є, – розповів Азанавічус.

Він додав, що зазвичай таких людей можна побачити лише на кіноекрані. Водночас у кіно цей героїзм постановочний, а тут справжній.

– Будівлі зі слідами від куль та бомбардувань, обличчя зі шрамами та іншими слідами війни. Ти бачиш зазвичай таких людей, таких героїчних людей лише у фільмах. Але у фільмах люди поводяться як герої, а тут люди прості, з почуттям гумору та без кіношного героїзму. Мер Ірпеня показував мені фото з самого початку вторгнення: люди без особливого досвіду, не військові, без форми, лише зброя. Ти дивишся і думаєш: Вау, ці люди надерли зад росіянам, – наголосив Азанавічус.

Режисер запевнив, що не боявся приїжджати зараз до України, коли лунають прогнози щодо нового наступу військ РФ. Візит до нашої країни він назвав великою честю.

– Для мене було великою честю приїхати. І почуття гордості за це переважало страх, коли я сюди їхав, – повідомив Азанавічус.

Мішель Азанавічус як новий амбасадор платформи United24, заснованої президентом Володимиром Зеленським, опікуватиметься напрямом Відбудова України разом із українською тенісисткою Еліною Світоліною. Як повідомили в Офісі президента України, вони, зокрема, підтримуватимуть збір коштів на відновлення двох житлових будинків в Ірпені.

У грудні минулого року Мішель Азанавічус ініціював благодійний аукціон на підтримку України, лоти для якого надали всесвітньо відомі кіноактори: Том Генкс, Катрін Денев, Ален Делон, Наталі Портман. Частину зібраних коштів кінорежисер пожертвував через United24.

Фото: United24