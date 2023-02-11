Страны Запада, в том числе Франция, должны помочь Украине завершить развязанную РФ полномасштабную войну победой.

Об этом заявил французский кинорежиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус в эксклюзивном интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк.

Так режиссер ответил на вопрос, что расскажет о визите в Украину своим родным, друзьям и коллегам.

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Хазанавичус отметил, что исход этой войны повлияет и на Францию.

– Своей семье я расскажу о победе. Когда ты гуляешь по улицам и видишь этих людей, эту жизнь, ты понимаешь, что она не может исчезнуть. И это ведь не маленький город, мы говорим о целой стране. И мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. Я расскажу, что видел и что чувствовал. Возможно, мои родные, знакомые, коллеги станут более заинтересованными и, надеюсь, поймут, что на кону также мир во Франции, — подчеркнул Хазанавичус.

Отвечая на вопрос, как жители Франции воспринимают войну, режиссер объяснил, что медиа обеспокоены событиями в Украине, журналисты отслеживают их и вовремя извещают зрителей. Так что французы осведомлены о ситуации, есть достаточно много инициатив для помощи украинцам.

– Люди проявляют солидарность и много поддержки, приняли много беженцев, организуют много благотворительных проектов, – уточнил Хазанавичус.

В то же время среди французов есть и те, кто продвигает нарративы Кремля. По словам Хазанавичуса, таких не много.

– Конечно, есть ультраправые и ультралевые, которые обычно одинаково и однобоко воспринимают внешнюю политику… Некоторым даже платят российские пропагандисты за распространение культа Путина. Но я бы не сказал, что это большой пласт населения. Большинство все же понимают, что от победы Украины в этой войне зависит мир всех нас. И мы очень хотим, чтобы украинцам удалось ее одержать, — объяснил кинорежиссер.

Стоит отметить, что Мишель Хазанавичус стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Кинорежиссер вместе с теннисисткой Элиной Свитолиной будет заниматься направлением Восстановление Украины, в частности сбором средств на восстановление двух многоэтажек в Ирпене.

Фото: United24