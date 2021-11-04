4 листопада у національний прокат вийшла стрічка Віллена Новака Чому я живий. Одну із головних ролей у фільмі зіграла акторка та співачка Анастасія Марків.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Анастасія розповіла, як їй вдалося вжитися у драматичну роль, та зізналася, чи вплинув TikTok на її популярність.

– Як ви відреагували на те, що вас запросили на проби у фільмі Чому я живий? Розкажіть про ваші емоції у той момент, адже це ваша перша роль у кіно.

– Коли мене покликали на проби, у мене був легкий мандраж, я не могла повірити, куди та чому я їду. Після проб мені здалося, що мене не візьмуть у фільм, тому я повернулась додому і жила спокійно своїм життям. Уже навіть нічого не очікувала.

Але потім прийшло повідомлення від нашого кастинг-директора, що мене затвердили. Тоді я була дуже щаслива. Я навіть не відкривала те повідомлення, спочатку всім передзвонила і потім почала приймати ситуацію.

– Чи вплинув якось TikTok на те, що вас помітили? Чи здатна ця соціальна мережа стати платформою для розвитку молоді?

– Я впевнена, що TikTok може бути платформою для розвитку молоді, але на мою роль він не вплинув. Мене режисер Віллен Захарович помітив на одному співочому шоу. Як він сам казав, раніше шоу він не дивився, так просто трапилось, доля напевне.

А TikTok я почала розвивати якраз у той період, коли поїхала на знімання фільму. У мене тоді була невелика аудиторія, щоб мене помітили саме завдяки TikTok.

– Це ж був секрет, ви тримали у таємниці участь у фільмі?

– Коли поїхала на зйомки, то вже не приховувала цю інформацію. На другий знімальний день розповіла своїй аудиторії в Instagram, що беру участь у фільмі.

– Як рідні відреагували на те, що ви знімаєтесь у фільмі?

– Мама була дуже щаслива. Так, колись вона була проти того, щоб я вступала на акторський факультет. У нас була така запекла боротьба (посміхається). Але потім вона прийняла це, і коли мене запросили у фільм, то була дуже щаслива. Для неї кожен мій творчий крок дуже важливий. Вона дуже радіє за мене.

– Що було найскладніше на знімальному майданчику? Чи не викликала дискомфорт сцена, де ви мали зніматися оголеною?

– Першу сцену ми знімали у морі, тоді Роланд переживав більше, ніж я. У нас був дуже довгий знімальний день, це була ніч і було холодно. Ми були голі в морі (сміється), там плавали величезні медузи, і мене навіть вжалила одна. Ту сцену ми знімали довго, постійно щось переналаштовували.

Потім була сцена в душі, не до кінця погоджена, тому мені було некомфортно. Це був для мене новий досвід і вихід із зони комфорту.

– Як ви морально входили у таку драматичну роль? Як налаштовувались на гру у фільмі?

– На останній сцені, де я повертаюсь додому, мені було морально важко. Мені дуже допоміг наш режисер, коли трішки на мене накричав. Це була дуже банальна ситуація – я запитала, де ставити валізу, а він на мене трохи прикрикнув. Спочатку я цього не зрозуміла, а потім до мене дійшло – цей мій стан (мені було неприємно) дуже допоміг вжитися в роль.

Ми десь два місяці знімали, і протягом цього часу я не була вдома. І я так хотіла додому, а потім на мене ще й накричали – мені це дуже допомогло вжитися у потрібний для ролі стан.

– Що ця стрічка означає для вас і чому вона важлива?

– Для мене тема Другої світової війни, євреїв та українців дуже близька. Раніше я дивилася багато фільмів і читала багато книжок на цю тему. Також бабуся з дідусем часто розповідали, як жилося у ті часи, тому ця тема для мене була цікавою. І я дійсно здивувалася, що потрапила у фільм саме з таким сюжетом.

Я дуже хотіла б, щоб молодь побачила цей фільм, оскільки тут є чому повчитися. Як мінімум, людяності, взаємовиручці, де герої фільму не бояться жертвувати своїм життям. Навіть візьмемо Фросю, яка заради своєї дитини, кохання та сім’ї не боїться йти на будь-які ризики.

Стрічка Віллена Новака Чому я живий створена Одеською кіностудією за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Події картини розгортаються у 1940 році. Закохані 17-річні Фрося та Льончик попри перешкоди та заборони одружуються, хоча батькові дівчини вельми важко родичатись із євреєм-іновірцем.

Фрося народжує дитину, починається війна. Головним героям доведеться пережити страшні події та водночас залишитися справжніми людьми.