4 ноября в национальный прокат вышла лента Виллена Новака Почему я живой. Одну из главных ролей в фильме сыграла актриса и певица Анастасия Маркив.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Анастасия рассказала, как ей удалось вжиться в драматическую роль, и призналась, повлиял ли TikTok на ее популярность.

– Как вы отреагировали на то, что вас пригласили на пробы в фильме Почему я живой? Расскажите о ваших эмоциях в тот момент, ведь это ваша первая роль в кино.

– Когда меня позвали на пробы, у меня был легкий мандраж, я не могла поверить, куда и почему я еду. После проб мне показалось, что меня не возьмут в фильм, поэтому я вернулась домой и спокойно жила своей жизнью. Уже даже ничего не ждала.

Но потом пришло сообщение от нашего кастинг-директора, что меня утвердили. Тогда я была очень счастлива. Я даже не открывала это сообщение, сначала всем перезвонила и потом начала принимать ситуацию.

— Повлиял ли как-то TikTok на то, что вас заметили? Может ли эта социальная сеть служить платформой для развития молодежи?

— Я уверена, что TikTok может быть платформой для развития молодежи, но на мою роль он не влиял. Меня режиссер Виллен Захарович заметил на одном певческом шоу. Как он сам говорил, раньше шоу он не смотрел, так просто случилось, наверняка судьба.

А TikTok я начала развивать как раз в тот период, когда уехала на съемки фильма. У меня тогда была небольшая аудитория, чтобы меня заметили именно благодаря TikTok.

– Это же был секрет, вы держали в тайне участие в фильме?

– Когда уехала на съемки, то уже не скрывала эту информацию. На второй съемочный день рассказала своей аудитории в Instagram, что участвую в фильме.

– Как родные отреагировали на то, что вы снимаетесь в фильме?

– Мама была очень счастлива. Да, когда-то она была против того, чтобы я поступала на актерский факультет. У нас была такая упорная борьба (улыбается). Но потом она приняла это, и когда меня пригласили в фильм, была очень счастлива. Для нее каждый мой творческий шаг очень важен. Она сильно радуется за меня.

– Что было самое сложное на съемочной площадке? Не вызвала ли дискомфорт сцена, где вы должны были сниматься обнаженной?

– Первую сцену мы снимали в море, тогда Роланд переживал больше, чем я. У нас был очень длинный съемочный день, это была ночь и было холодно. Мы были голые в море (смеется), там плавали огромные медузы, и меня даже ужалила одна. Ту сцену мы снимали долго, постоянно что-то перенастраивали.

Потом была сцена в душе, она не до конца была согласована, поэтому мне было некомфортно. Это был для меня новый опыт и выход из зоны комфорта.

– Как вы морально входили в такую ​​драматическую роль? Как настраивались на игру в фильме?

— На последней сцене, где я возвращаюсь домой, мне было морально тяжело. Мне очень помог наш режиссер, когда немного на меня накричал. Это была очень банальная ситуация – я спросила, где ставить чемодан, а он на меня слегка прикрикнул. Сначала я этого не поняла, а потом до меня дошло – это мое состояние (мне было неприятно) очень помогло вжиться в роль.

Мы где-то два месяца снимали, и на протяжении этого времени я не была дома. И я так хотела домой, а потом на меня еще и накричали – мне это очень помогло вжиться в нужное для роли состояние.

– Что эта лента означает для вас и почему она важна?

– Для меня тема Второй мировой войны, евреев и украинцев очень близка. Раньше я смотрела много фильмов и читала много книг на эту тему. Также бабушка с дедушкой часто рассказывали, как жилось в те времена, поэтому эта тема была для меня интересной. И я действительно удивилась, что попала в фильм с таким сюжетом.

Я бы очень хотела, чтобы молодежь увидела этот фильм, поскольку здесь есть чему поучиться. Как минимум, человечности, взаимовыручке, где герои фильма не боятся жертвовать своей жизнью. Даже возьмем Фросю, которая ради своего ребенка, любви и семьи не боится идти ни на какие риски.

Лента Виллена Новака Почему я живой создана Одесской киностудией при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

События картины разворачиваются в 1940 году. Влюбленные 17-летние Фрося и Ленчик, несмотря на препятствия и запреты, женятся, хотя отцу девушки очень трудно породниться с евреем-иноверцем.

У Фроси рождается ребенок, начинается война. Главным героям придется пережить страшные события и остаться настоящими людьми.