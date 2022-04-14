20-летний вокалист Роман Сасанчин расстался с женой Иванной после четырех месяцев брака.
О разводе сообщила 24-летняя супруга певца в Instagram.
– Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, со временем переболит, — написала девушка.
Сам Роман пока никак не прокомментировал это заявление.
Примечательно, что Роман и Иванна уже отписались друг от друга в социальной сети.
Пара познакомилась в 2020 году и стала вместе жить. В начале декабря 2021 года Роман и Иванна поженились.
В тот же месяц Роман Сасанчин стал отцом – Иванна подарила ему дочь Элизабет.
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