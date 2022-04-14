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Мы больше не семья. Жена Сасанчина сообщила о разводе

14 апреля 2022, 22:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Мы больше не семья. Жена Сасанчина сообщила о разводе

20-летний вокалист Роман Сасанчин расстался с женой Иванной после четырех месяцев брака.

О разводе сообщила 24-летняя супруга певца в Instagram.

– Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, со временем переболит, — написала девушка.

Сам Роман пока никак не прокомментировал это заявление.

Примечательно, что Роман и Иванна уже отписались друг от друга в социальной сети.

Пара познакомилась в 2020 году и стала вместе жить. В начале декабря 2021 года Роман и Иванна поженились.

В тот же месяц Роман Сасанчин стал отцом – Иванна подарила ему дочь Элизабет.

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