20-летний вокалист Роман Сасанчин расстался с женой Иванной после четырех месяцев брака.

О разводе сообщила 24-летняя супруга певца в Instagram.

– Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, со временем переболит, — написала девушка.

Сам Роман пока никак не прокомментировал это заявление.

Примечательно, что Роман и Иванна уже отписались друг от друга в социальной сети.

Пара познакомилась в 2020 году и стала вместе жить. В начале декабря 2021 года Роман и Иванна поженились.

В тот же месяц Роман Сасанчин стал отцом – Иванна подарила ему дочь Элизабет.