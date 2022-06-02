Українська акторка та керівниця музичної частини Донецького академічного обласного драмтеатру Віра Лебединська розповіла, як їй вдалося вибратися з Маріуполя.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV вона зізналась, що вже вдруге втікала від російської окупації. У 2014 році Віра виїхала з Донецька до Маріуполя, де згодом почала працювати у театрі.

За словами жінки, вона перебувала у підвалі драмтеатру, коли 16 березня російські військові скинули надпотужну бомбу на будівлю.

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– Мій кабінет розташований у підвальному приміщенні, і вибух обминув кімнату, де ми були. У першій кімнаті зовсім вибило двері, скло засипало всі сходи. Це жахіття. Ми вибігали із заступником директора Оксаною Сьоміною, ми бігли по трупах, це страшно, скрізь було багато мертвих людей. Я навіть не пам’ятаю всіх моментів, ми вискочили, було -7, Оксана без одягу. Там загинув мій кіт, я дуже сумую за ним, – згадала Віра.

Жінка зазначила, що людей ховали прямо на її очах під звуки вибухів.

– Там суцільний цвинтар, на наших очах ховали людей. Вибухи, йде бій, а людей ховають, тому що немає куди їх дівати. Якусь жіночку загорнули в простирадло і просто між деревами ховали. Це жахіття, – розповіла вона.

Віра зізналась, що було дуже складно вибратися з Маріуполя, який постійно бомбардували окупанти. Дорога до Запоріжжя в акторки зайняла близько 7-8 діб.

– Ми виїхали у Львівську область, там мене зустріли друзі, я була в горах, в селі. Півтора місяця не хотіла ні з ким спілкуватися.Перший раз мене заарештували, коли я виїжджала з Донецька, сиділа і не знала, чи вийду. Це для мене дуже важко, це моя травма, – додала Віра.

Згодом Вірі запропонували поїхати в Ужгород, оскільки Драматичний театр Маріуполя відновив свою роботу на Закарпатті.

1 червня актори провели там першу репетицію після переїзду. Вже незабаром вони на новій сцені, у будівлі Закарпатського обласного академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв, покажуть виставу про Василя Стуса.