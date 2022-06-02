Украинская актриса и руководитель музыкальной части Донецкого академического областного драмтеатра Вера Лебединская рассказала, как ей удалось выбраться из Мариуполя.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV она призналась, что уже во второй раз убегала от российской оккупации. В 2014 году Вера уехала из Донецка в Мариуполь, где впоследствии начала работать в театре.

По словам женщины, она находилась в подвале драмтеатра, когда 16 марта российские военные сбросили сверхмощную бомбу на здание.

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– Мой кабинет расположен в подвальном помещении, и взрыв обошел комнату, где мы находились. В первой комнате совсем выбило дверь, стекло, лестница вся засыпана. Это ужас. Мы выбегали с заместителем директора Оксаной Семиной, мы бежали по трупам, это страшно, везде было много мертвых людей. Я даже не помню всех моментов. Мы выскочили, было –7, Оксана без одежды. Там погиб мой кот, я очень скучаю по нем, — вспомнила Вера.

Женщина отметила, что людей хоронили прямо на ее глазах под звуки взрывов.

– Там сплошное кладбище, на наших глазах хоронили людей. Взрывы, идет бой, а люди хоронят, потому что некуда их девать. Какую-то женщину завернули в простыню и прямо между деревьями хоронили. Это ужас, – рассказала она.

Вера призналась, что было очень сложно выбраться из Мариуполя, который постоянно бомбили оккупанты. Дорога в Запорожье у актрисы заняла около 7-8 суток.

– Мы выехали во Львовскую область, там меня встретили друзья, я была в горах, в деревне. Полтора месяца не хотела ни с кем общаться. Первый раз меня арестовали, когда я уезжала из Донецка, сидела и не знала, выйду ли. Это для меня очень тяжело, это моя травма, – добавила Вера.

Впоследствии Вере предложили поехать в Ужгород, поскольку Драматический театр Мариуполя возобновил свою работу на Закарпатье.

1 июня актеры провели там первую репетицию после переезда. Вскоре они на новой сцене, в здании Закарпатского областного академического музыкально-драматического театра имени братьев Шерегиев, покажут спектакль о Василе Стусе.