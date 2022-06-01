Актори зруйнованого драмтеатру Маріуполя розпочали репетиції. Прем’єру обіцяють за місяць

Маріупольський драмтеатр, будівлю якого знищили окупанти, відновив свою роботу в Ужгороді. Сьогодні актори провели тут першу після переїзду репетицію. На новій сцені, у будівлі Закарпатського обласного академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв, вони покажуть виставу про Василя Стуса.

– Чорнова назва п’єси – Іду за край. Ми, скоріш за все, її змінимо. Вистава про долю українського поета Василя Стуса. Автори твору – Ольга Гаврилюк і Роман Семисал, котрий зараз на передовій. Сьогодні трупа знайомилася з сюжетом та текстом вистави. Вона переплетена віршами, листами, щоденниками та свідченнями учасників подій із життя дисидента, – каже в.о. директорки Донецького академічного обласного драмтеатру (м. Маріуполь) Людмила Колосович.

До повномасштабного вторгнення у драмтеатрі Маріуполя працювало 210 людей. Майже пів сотні з них актори. Війна розкидала їх по всій Україні, з частиною досі нема зв’язку. Хтось добровільно виїхав на територію Росії. Є й такі, що залишилися в Маріуполі і тепер співпрацюють із загарбниками. Наразі до Ужгорода доїхало лише восьмеро працівників театру. Інші – ще в дорозі.

– Вони приїдуть. Мені дзвонять, зголошуються. Я не скажу, що їх буде багато. Але люди ще доїжджають. Три тижні тому я приїхала сюди одна. І відчула колосальну підтримку. Нас на Закарпатті дуже добре приймають. Я щиро вдячна за це, – додає керівниця театру.

Зараз дивляться

Маріупольський театр живе і продовжує творити. Російські окупанти знищили його будівлю, та не вбили творчість, запевняють актори-переселенці. На драмтеатр у Маріуполі загарбники скинули авіабомбу 16 березня, зруйнувавши його вщент. Вся документація театру повністю згоріла. Разом із декораціями, костюмами, печатками та електронними ключами. Театрали з Маріуполя втратили геть усе. Їхні домівки знищені. В Ужгороді їх поселили у гуртожитки, про них піклуються.

– Ми раді, що залишилися в професії. Це дуже важливо, що ми займаємося улюбленою справою. Що можемо те, накопичене, виявити в своїй творчій діяльності. І сподіваємося, що театр в Ужгороді стане для нас новою родиною, – каже акторка Донецького академічного обласного драмтеатру (м. Маріуполь) Олена Біла.

Закарпатський драмтеатр залюбки ділить з маріупольськими колегами сцену – вже виділив їм приміщення, дає в користування матеріально-технічну базу. І, за потреби, підкріпить трупу акторським складом.

– Звичайно, то справа непроста. Бо треба навчитися спільно використовувати театральні майданчики, репетиційні приміщення, обладнання. Ми виділимо декілька приміщень, котрі будуть використовуватися нашими колегами з Маріуполя безпосередньо. Це кабінет директора, приміщення для роботи бухгалтера, юриста, гримерки, – запевняє Василь Марюхнич, директор Закарпатського академічного обласного українського муздрамтеатру ім. братів Шерегіїв.

Прем’єру нової вистави в Ужгороді маріупольці планують на кінець червня – початок липня. Два театри, яких звела війна, збираються реалізовувати ще й спільні проєкти.