Музичний камбек: Брітні Спірс записала з Елтоном Джоном пісню Hold Me Closer

Брітні Спірс та Елтон Джон випустять спільну пісню під назвою Hold Me Closer.

Про те, що Брітні Спірс та Елтон Джон готують ремікс пісні Tiny Dancer, стало відомо два тижні тому.

За словами представників артистів, реліз треку відбудеться вже найближчими днями.

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Інформації про пісню поки що небагато. Раніше Елтон Джон опублікував у мережі обкладинку, на якій зображені смайли троянди та ракети.

Сама Брітні у своєму Instagram опублікувала відео, на якому танцює в топі та шортах. Пост супроводжують такі ж смайли з троянд.

За даними Variety, над піснею працював Ендрю Вотт. Він продюсував альбоми для Джастіна Бібера, Майлі Сайрус та Оззі Осборна, а минулого року отримав Греммі.

Hold Me Closer стане першою композицією Брітні Спірс після звільнення з-під опіки батька. Останній альбом артистки Glory вийшов 2016 року. 2020-го Спірс випустила розширене видання з бонус-треками.