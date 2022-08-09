Музыкальный камбэк: Бритни Спирс записала с Элтоном Джоном песню Hold Me Closer

Бритни Спирс и Элтон Джон выпустят совместную песню под названием Hold Me Closer.

О том, что Бритни Спирс и Элтон Джон готовят ремикс песни Tiny Dancer, стало известно две недели назад.

По словам представителей артистов, релиз трека состоится уже в ближайшие дни.

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Информации о песне пока немного. Ранее Элтон Джон опубликовал в сети обложку, на которой изображены смайлы розы и ракеты.

Сама Бритни в своем Instagram опубликовала видео, на котором танцует в топе и шортах. Пост сопровождают такие же смайлы из роз.

По данным Variety, над песней работал Эндрю Уотт. Он продюсировал альбомы для Джастина Бибера, Майли Сайрус и Оззи Осборна, а в прошлом году получил Грэмми.

Hold Me Closer станет первой композицией Бритни Спирс после освобождения из‑под опеки отца. Последний альбом артистки Glory вышел в 2016 году. В 2020-м Спирс выпустила расширенное издание с бонус-треками.