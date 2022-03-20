Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк закликав російських агресорів скласти зброю та здатися в полон. За словами музиканта, тільки так вони зможуть повернутися до своїх родин живими та здоровими.

Наразі Андрій перебуває в теробороні. Каже, що за всі дні опору фашистської федерації, денацифікувати путінській армії вдалося лише дитячі садки та житлові будинки.

– Захопити вдалося лише кілька доріг, на яких їх палять як листя бабусі восени чи навесні. Ніхто цього не забуде, не пробачить. Це треба чітко розуміти. Тому, якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якщо ви якимось чином були направлені сюди вбивати та грабувати, і не хочете цього, розумієте, що це злочини, які не мають терміну давності – здайтеся в полон, кидайте зброї, – наголосив Хливнюк.

Він закликав агресорів йти додому, поки що ще живими та здоровими до своїх родин. Також артист підсумував, що всім вже давно стало зрозумілим, що це за так звана спецоперація Путіна.

Андрій Хливнюк один із перших, хто із зірок взяв зброю до рук. Він закликав усіх вступати до лав територіальної оборони та знищувати агресорів. Хто з українських зірок взяв до рук зброю – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Андрій Хливнюк