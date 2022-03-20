Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Ідіть додому, поки живі: Андрій Хливнюк закликав агресорів здаватися в полон

20 Березня 2022, 14:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ідіть додому, поки живі: Андрій Хливнюк закликав агресорів здаватися в полон

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк закликав російських агресорів скласти зброю та здатися в полон. За словами музиканта, тільки так вони зможуть повернутися до своїх родин живими та здоровими.

Наразі Андрій перебуває в теробороні. Каже, що за всі дні опору фашистської федерації, денацифікувати путінській армії вдалося лише дитячі садки та житлові будинки.

– Захопити вдалося лише кілька доріг, на яких їх палять як листя бабусі восени чи навесні. Ніхто цього не забуде, не пробачить. Це треба чітко розуміти. Тому, якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якщо ви якимось чином були направлені сюди вбивати та грабувати, і не хочете цього, розумієте, що це злочини, які не мають терміну давності – здайтеся в полон, кидайте зброї, – наголосив Хливнюк.

Він закликав агресорів йти додому, поки що ще живими та здоровими до своїх родин. Також артист підсумував, що всім вже давно стало зрозумілим, що це за так звана спецоперація Путіна.

Андрій Хливнюк один із перших, хто із зірок взяв зброю до рук. Він закликав усіх вступати до лав територіальної оборони та знищувати агресорів. Хто з українських зірок взяв до рук зброю – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
Ідіть додому, поки живі: Андрій Хливнюк закликав агресорів здаватися в полонНе тільки Тодоренко та Maruv: список зірок, які підтримали війну в Україні

Фото: Андрій Хливнюк

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь