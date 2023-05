MTV Movie & TV Awards 2023: оголошено список переможців премії

Престижна премія MTV Movie & TV Awards оголосила переможців 2023 року. На тлі страйку сценаристів захід пройшов трохи інакше, але статуетки були видані переможцям.

Так, ведучою премії мала стати Дрю Беррімор, але на тлі страйків вона відмовилася від такої ролі. Церемонія в підсумку пройшла без ведучого, а Дрю пообіцяла повернутися до своєї посади на сцені вже наступного року.

Так, головну нагороду в категорії Найкращий фільм отримав фільм Крик VI. Статуетка за найкращий серіал виборов серіал за грою – йдеться про The Last of Us. За найкращий екшн у фільмі статуетку отримав Том Круз і його фільм Топ Ган: Маверик.

Найкраща пісня дісталася Тейлор Свіфт, а найцікавіший дует – це Педро Паскаль і Белла Рамзі.

Повний список переможців премії MTV Movie & TV Awards 2023 виглядає так: