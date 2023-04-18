Національна музична премія Yuna оголосила переможців. Це 12 треків (пісні незламної України), що стали найбільш знаковими для всіх людей під час повномасштабної війни.

Переможців Yuna назвали 18 квітня в рандомному порядку. Їх обрали члени журі, однак зробили вони це не у звичних номінаціях, а лише з одного списку – топ-100 пісень, які найбільше ротують на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року.

Переможці премії Yuna 2023

24/02 – Без обмежень

2step – Ед Ширан та Антитіла

Місто Марії – Океан Ельзи

Біля Тополі – SHUMEI

Пес Патрон – Karta svitu

Біля серця – Kola

Hey Hey Rise Up (Ой у лузі червона калина) – Pink Floyd та Андрій Хливнюк

Чути гімн – Skofka

Буде весна – Макс Барських

Враже – Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi

Ой у лузі червона калина – The Kiffness feat. Бумбокс

Варто зазначити, що цього року Yuna відійшла від свого звичного регламенту. Ведучим церемонії став Володимир Остапчук. До складу журі увійшли представники радіостанцій, музичного телебачення, музичні оглядачі, аналітики ЗМІ.

Ба більше, 16 червня відбудеться офлайн-церемонія премії Yuna.

Фото: пресслужба премії Yuna