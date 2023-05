MTV Movie & TV Awards 2023: оглашен список победителей премии

Престижная премия MTV Movie & TV Awards огласила победителей 2023 года. На фоне забастовки сценаристов мероприятие прошло слегка иначе, но статуэтки были выданы победителям.

Так, ведущей премии должна была стать Дрю Бэрримор, но на фоне забастовок она отказалась от такой роли. Церемония в итоге прошла без ведущего, а Дрю пообещала вернуться к своей должности на сцене уже в следующем году.

Так, главную награду в категории Лучший фильм получил фильм Крик VI. Статуэтка за лучший сериал выборол сериал по игре — речь идет об The Last of Us. За лучший экшн в фильме статуэтку получил Том Круз и его фильм Топ Ган: Мавэрик.

Лучшая песня досталась Тейлор Свифт, а самый интересный дуэт — это Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Полный список победителей премии MTV Movie & TV Awards 2023 выглядит так:

Лучший фильм — Крик VI;

Лучший сериал — The Last of Us;

Лучшая актерская игра в кино — Том Круз, Топ Ган: Мэверик;

Лучшая актерская игра в сериале — Дженна Ортега, Уэнсдей;

Лучшая комедийная роль — Адам Сэндлер, Убийство в Париже;

Лучший герой — Педро Паскаль, The Last of Us;

Лучший злодей — Элизабет Олсен, Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия;

Лучший поцелуй — Мэдисон Бейли и Руди Панкоу, Внешние отмели;

Самая пугающая актерская игра — Дженнифер Кулидж, Белый лотос;

Лучшая драка — Гейл Уэзерс против Призрачного Лица, Крик VI;

Актерский прорыв — Джозеф Куинн, Очень странные дела;

Лучший дуэт — Педро Паскаль и Белла Рэмзи, The Last of Us;

Самый крутой актерский состав — Очень странные дела;

Лучшая песня — Тейлор Свифт — Carolina;

Лучшее документальное реалити — Семейство Кардашян;

Лучший реалити-конкурс — Королевские гонки РуПола;

Лучший гость — Дрю Бэрримор — Шоу Дрю Бэрримор;

Лучшая команда в реалити — Ариана Мэдикс, Кэти Мэлони, Шина Шей, Лала Кент — Правила Вандерпамп;