MTV Movie & TV Awards 2023: оглашен список победителей премии

Престижная премия MTV Movie & TV Awards огласила победителей 2023 года. На фоне забастовки сценаристов мероприятие прошло слегка иначе, но статуэтки были выданы победителям.

Так, ведущей премии должна была стать Дрю Бэрримор, но на фоне забастовок она отказалась от такой роли. Церемония в итоге прошла без ведущего, а Дрю пообещала вернуться к своей должности на сцене уже в следующем году.

Так, главную награду в категории Лучший фильм получил фильм Крик VI. Статуэтка за лучший сериал выборол сериал по игре — речь идет об The Last of Us. За лучший экшн в фильме статуэтку получил Том Круз и его фильм Топ Ган: Мавэрик.

Лучшая песня досталась Тейлор Свифт, а самый интересный дуэт — это Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Полный список победителей премии MTV Movie & TV Awards 2023 выглядит так: