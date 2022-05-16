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Мрії здійснюються! Режисер Слабошпицький про фільм Тигр зі Скашґордом та Де Гааном

16 Травня 2022, 18:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мрії здійснюються! Режисер Слабошпицький про фільм Тигр зі Скашґордом та Де Гааном

Український режисер Мирослав Слабошпицький прокоментував те, що він зніматиме фільм Тигр за книгою Джона Вайлланта.

У Facebook він написав, що дуже схвильований та захоплюється тією командою, яка зібралася для роботи над кінострічкою.

– Над історією Тигра я працював дуже довго, і шанс побачити її реалізованою — це здійснена мрія. Даррен — продюсер із винятковим смаком та талантом, а Александр та Дейн — зірки, які трапляються раз у житті. Кращої чи геніальнішої групи людей для співпраці я не можу уявити, – наголосив режисер.

Нещодавно стало відомо, що Мирослав Слабошпицький зніме фільм Тигр, головні ролі в якому зіграють шведський актор Александр Скашґорд та американський актор Дейн Де Гаан. Продюсерами картини стануть компанії Даррена Аронофскі Protozoa і Бреда Пітта Plan B і Wild Bunch International.

Дії у стрічці відбуватимуться на далекому сході Росії наприкінці 90-х років минулого століття. У сюжеті фільму – група людей (команда тигра), яка працює над захистом видів тигрів, що зникають.

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Фото: Мирослав Слабошпицький

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