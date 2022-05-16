Український режисер Мирослав Слабошпицький прокоментував те, що він зніматиме фільм Тигр за книгою Джона Вайлланта.

У Facebook він написав, що дуже схвильований та захоплюється тією командою, яка зібралася для роботи над кінострічкою.

– Над історією Тигра я працював дуже довго, і шанс побачити її реалізованою — це здійснена мрія. Даррен — продюсер із винятковим смаком та талантом, а Александр та Дейн — зірки, які трапляються раз у житті. Кращої чи геніальнішої групи людей для співпраці я не можу уявити, – наголосив режисер.

Нещодавно стало відомо, що Мирослав Слабошпицький зніме фільм Тигр, головні ролі в якому зіграють шведський актор Александр Скашґорд та американський актор Дейн Де Гаан. Продюсерами картини стануть компанії Даррена Аронофскі Protozoa і Бреда Пітта Plan B і Wild Bunch International.

Дії у стрічці відбуватимуться на далекому сході Росії наприкінці 90-х років минулого століття. У сюжеті фільму – група людей (команда тигра), яка працює над захистом видів тигрів, що зникають.

Фото: Мирослав Слабошпицький