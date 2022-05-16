Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий прокомментировал то, что он будет снимать фильм Тигр по книге Джона Вайлланта.

В Facebook он написал, что очень взволнован и восхищается той командой, которая собралась для работы над кинолентой.

— Над историей Тигра я работал очень долго, и шанс увидеть ее реализованной — это сбывшаяся мечта. Даррен — продюсер с исключительным вкусом и талантом, а Александр и Дэйн — звезды, которые случаются раз в жизни. Лучшую или более гениальную группу людей для сотрудничества я не могу представить, — отметил режиссер.

Недавно стало известно, что Мирослав Слабошпицкий снимет фильм Тигр, главные роли в котором сыграют шведский актер Александр Скарсгард и американский актер Дэйн ДеХаан. Продюсерами картины станут компании Даррена Аронофски Protozoa и Брэда Питта Plan B и Wild Bunch International.

Действия в ленте будут происходить на дальнем востоке России в конце 90-х годов прошлого века. В сюжете фильма — группа людей (команда тигра), которая работает над защитой исчезающих видов тигров.

Фото: Мирослав Слабошпицкий