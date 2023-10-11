Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну та живе й виступає в Росії, чекає, що українці пробачать вбивства, насилля та руйнації росіянам. Лорак лицемірно написала, що мріє про любов, яка має сповнити “кожне людська серце”.

– Щоби ми всі, нарешті, побачили одне одного як одну сімʼю у неосяжності Всесвіту. Я все ще вірю в нас, – зазначила вона у своєму Instagram.

Така заява звучить щонайменше цинічно, враховуючи злочини, що їх чинить щодня російська армія, та тотальну підтримку режима самими громадянами РФ.

Ані Лорак зазвичай або мовчить про війну в Україні, або робить відірвані від рельності заяви та обурює українців своїми вчинками. Не так давно зрадниця розважала російську публіку українськими піснями під час концерту до своїх народин.

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При цьому Лорак дивується критиці від співвітчизників та вважає, що не заслужила на хейт.