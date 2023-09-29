Співачка Ані Лорак, яка втекла з України до Росії, знову обурила цинічним вчинком. У РФ зрадниця розважала росіян піснями українською мовою на тлі свого дня народження.

Так, Лорак організувала концерт у Підмосков’ї, де на 45-й день народження вирішила порадувати своїх друзів-путіністів. Моменти з виступу вона виклала в Instagram.

Так, у своїх публікаціях вона показала, як співає на сцені в компанії своїх друзів-артистів, які також активно підтримують війну в Україні та дії Путіна, а саме – з Кіркоровим і піаністом Качером. На сцені також з’явилася і її дочка – Софія Налчаджиоглу. В її репертуарі були як нові пісні, так і старі. Причому останні відомі й українцям. Наприклад, Лорак виконала пісню Без тебе, яку співала ще в Україні до втечі в РФ.

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Примітно, що своїм виступом вона допомагає окупантам – частина коштів з проданих квитків підуть на утримання депортованих з України дітей фондам у РФ. Буквально перед своїм виступом артистка дала інтерв’ю, де зізналася, що допомагає країні-терористу красти дітей з України – ідеться про дітей-сиріт і біженців із Запорізької області та Донбасу. Утім, якщо діти не на території України, значить, їх депортували до РФ.

Сама ж Лорак зізналася, що не розуміє, за що її хейтять в Україні. Зрадниця вважає, що таке обурення людей безпідставне, а грубі слова її ранять.