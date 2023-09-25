Ревіла від відчаю і несправедливості: Ані Лорак не розуміє, чому її хейтять українці

Зрадниця Ані Лорак поскаржилася на хейт з боку українців. Мовчунка не розуміє, чому її критикують громадяни рідної країни.

Зі сльозами на очах співачка розповіла, що критика від українців її ранить, до того ж є необґрунтованою. Таку заяву зрадниця зробила на одному з пропагандистських каналів.

– Ревіла від відчаю та несправедливості. Мені було дуже складно, бо я теж людина, і насамперед жінка, тож мене сильно ранить, коли це необґрунтовано. Мені допомагає сім’я, моя донька, мама та підтримка глядачів, – видала Ані Лорак.

Вона додала, що в РФ у неї на концертах аншлаги. Каже, їй телефонують із проханнями виступити в різних містах.

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Чому Ані Лорак хейтять українці – зрозуміло. За півтора року війни мовчунка не сказала ні слова про те, що РФ чинить у її рідній країні. Вона продовжує вдавати, що нічого не відбувається, і будує кар’єру в країні-агресорі.

Українці такого прощати не збираються, а тому крім хейту присутні й жарти. Періодично Ані Лорак дякують за “допомогу” ЗСУ. Нещодавно, наприклад, Євпаторію атакували безпілотники, на уламках одного з якого нібито написано: – Ані Лорак, дякую за борт.

Росіян це злить, вони почали сумніватися у щирості співачки в їхній бік, а тому Ані Лорак виправдалася перед ними за “допомогу”.