Певица Ани Лорак, которая предала Украину и живет и выступает в России, ждет, что украинцы простят убийства, насилие и разрушения россиянам. Лорак лицемерно написала, что мечтает о любви, которая должна наполнить “каждое человеческое сердце”.

— Чтобы мы все, наконец, увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной. Я все еще верю в нас, — отметила она в своем Instagram.

Такое заявление звучит по меньшей мере цинично, учитывая преступления, которые совершает ежедневно российская армия, и тотальную поддержку режима самими гражданами РФ.

Ани Лорак обычно или молчит о войне в Украине, или делает оторванные от реальности заявления и возмущает украинцев своими поступками. Не так давно предательница развлекала российскую публику украинскими песнями во время концерта к своим дням рождения.

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При этом Лорак удивляется критике от соотечественников и считает, что не заслужила на хейт.