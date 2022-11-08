Американська співачка Брітні Спірс зізналася, що має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це зірка написала в Instagram.

За словами виконавиці, вона має певні ушкодження нервів, що призводить до оніміння частин її тіла, зазвичай – рук. Каже, таке буває зазвичай тричі на тиждень, коли у мозку не вистачає кисню. Також у неї болить скроня.

– Немає ніяких ліків, крім Бога… Твій мозок буквально відключається… Приблизно тричі на тиждень я прокидаюся, і в мене повністю німіють руки. Таке відчуття, що з правого боку тіла голки встромляють мені в шию, а скроня болить найбільше. Це страшно, – поділилася Спірс.

Додає, коли танцює – не відчуває болю, тому називає це ліками.

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