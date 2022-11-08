Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Мозок буквально відключається: Брітні Спірс зізналася, що у неї ушкодження нервів

8 Листопада 2022, 16:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бритни Спирс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс зізналася, що має серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це зірка написала в Instagram.

За словами виконавиці, вона має певні ушкодження нервів, що призводить до оніміння частин її тіла, зазвичай – рук. Каже, таке буває зазвичай тричі на тиждень, коли у мозку не вистачає кисню. Також у неї болить скроня.

– Немає ніяких ліків, крім Бога… Твій мозок буквально відключається… Приблизно тричі на тиждень я прокидаюся, і в мене повністю німіють руки. Таке відчуття, що з правого боку тіла голки встромляють мені в шию, а скроня болить найбільше. Це страшно, – поділилася Спірс.

Додає, коли танцює – не відчуває болю, тому називає це ліками.

Зараз дивляться

– З милості Божої я нарешті знайшла ліки, після яких відчуваю, як кисень йде в мій мозок і через шию. Мої очі тепер більш відкриті, і я можу тримати голову правильно… Я виконала хорошу роботу, намагаючись зробити це. У будь-якому випадку мені стає набагато краще, я можу дихати, – наголосила Брітні.

Читайте також:
Мозок буквально відключається: Брітні Спірс зізналася, що у неї ушкодження нервівТримали під замком і поїли літієм: Брітні Спірс ділиться жахами опіки

Теги
Брітні Спірс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь