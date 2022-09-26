Американська співачка Брітні Спірс продовжує ділитися жахами своєї 13-річної опіки. Виконавиця згадала, як її закрили на чотири місяці й накачували літієм.

Каже, після стількох років контролю для неї навколо все зіпсовано. Однак найгірше було перебувати під замком і під наглядом охорони.

– Я б хотіла побачити, як хто-небудь скаже Дженніфер Лопес сидіти вісім годин на день сім днів на тиждень… Без машини, з особистою охороною, яка говорить мені біля моїх власних дверей, що я не можу виходити на вулицю протягом чотирьох місяців… Немає місця для усамітнення, – написала Брітні в Instagram.

Зазначає, охорона спостерігала за тим, що вона робить. Навіть під час прийому душу.

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– Щотижня мені давали шість флаконів ліків і накачували літієм… Я б хотіла, щоб команда менеджерів порадила Дженніфер Лопес пройти через те, через що пройшла я… Як ти думаєш, що б вона зробила? Її сім’я ніколи б такого не допустила, – додала Спірс.

Артистка каже, чує від усіх – Роби, що хочеш. Однак після всього пережитого це складно і пізно.