Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, від чого готова відмовитися, якщо доведеться обмежити витрати.

Зірка зізналася, що не боїться залишитися без високого заробітку, оскільки знає, що може знайти вихід з будь-якої ситуації.

– Я знаю, що таке бідність. Знаю, що таке, коли грошей взагалі немає. Знаю, як город годує людину. І це чудово! Знаю, як мамині закрутки рятують на корпоративах, у Новий рік та день народження. Можу прожити і на 200 грн, і на 20 тис. грн, і на 200 тис. грн, і на 2 млн. Мені не страшно – виживу в будь-якому разі, бо пройшла шлях, коли грошей не було, коли їх дуже хотілося, коли вони були необхідні, – розповіла Леся.

Телеведуча додала, що у разі вимушеної економії насамперед перегляне свій гардероб, а також відмовиться від дорогого авто, beauty-процедур та фарбування волосся.

– Я купую якісні речі та взуття, вони довго служать, тому без нових точно обійдуся — вистачить старих. Ще я, напевно, відмовлюся від дорогого автомобіля та пересяду в щось простіше. Обслуговування авто та страхування потребують дуже багато грошей. Відмовлюся, напевно, від beauty-процедур та фарбування волосся. А ось від дорогих кремів – ні, бо не хочу швидко старіти, – зізналася Нікітюк.

Дивіться прем’єру реаліті Пара на мільйон з Лесею Нікітюк у вівторок, 22 лютого, о 20.00 на Новому каналі.