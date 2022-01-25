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Можу прожити на 200 грн: Леся Нікітюк розповіла, на чому готова економити

25 Січня 2022, 12:28
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Леся Никитюк
Джерело: Новий канал

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, від чого готова відмовитися, якщо доведеться обмежити витрати.

Зірка зізналася, що не боїться залишитися без високого заробітку, оскільки знає, що може знайти вихід з будь-якої ситуації.

– Я знаю, що таке бідність. Знаю, що таке, коли грошей взагалі немає. Знаю, як город годує людину. І це чудово! Знаю, як мамині закрутки рятують на корпоративах, у Новий рік та день народження. Можу прожити і на 200 грн, і на 20 тис. грн, і на 200 тис. грн, і на 2 млн. Мені не страшно – виживу в будь-якому разі, бо пройшла шлях, коли грошей не було, коли їх дуже хотілося, коли вони були необхідні, – розповіла Леся.

Телеведуча додала, що у разі вимушеної економії насамперед перегляне свій гардероб, а також відмовиться від дорогого авто, beauty-процедур та фарбування волосся.

–  Я купую якісні речі та взуття, вони довго служать, тому без нових точно обійдуся — вистачить старих. Ще я, напевно, відмовлюся від дорогого автомобіля та пересяду в щось простіше. Обслуговування авто та страхування потребують дуже багато грошей. Відмовлюся, напевно, від beauty-процедур та фарбування волосся. А ось від дорогих кремів – ні, бо не хочу швидко старіти, – зізналася Нікітюк.

Дивіться прем’єру реаліті Пара на мільйон з Лесею Нікітюк у вівторок, 22 лютого, о 20.00 на Новому каналі.

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Джерело
Новий канал
Теги
Леся Нікітюк , Новий канал
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